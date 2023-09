Trossard topničarjem prinesel tri točke, jalov napad Chelseaja

Potem ko so včeraj po dvotedenskem reprezentančnem premoru Manchester City, Liverpool, Tottenham in Newcastle nadaljevali z zmagami in je Manchester United zapadel še globlje v krizo, ko ga je na Old Traffordu nadigral Brighton, je danes v 5. kolu premier league Arsenal v gosteh premagal Everton z 1:0, Chelsea pa je pri Bournemouthu iztržil zgolj 0:0. Strelec zmagovitega gola na Goodison Parku je bil Belgijec Leandro Trossard.

Izidi 5. kola:

Sobota:

Wolverhampton – Liverpool 1:3 (1:0)

Aston Villa – Crystal Palace 3:1 (0:0)

Fulham – Luton 1:0 (0:0)

Manchester United – Brighton 1:3 (0:1)

Tottenham – Sheffield United 2:1 (0:0)

West Ham – Manchester City 1:3 (1:0)

Newcastle – Brentford 1:0 (0:0)

Nedelja:

Bournemouth – Chelsea 0:0

Everton – Arsenal 0:1 (0:0)

Ponedeljek:

Nottingham Forest – Burnley (20.45)