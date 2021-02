Tudi Izrael pripravljen gostiti euro 2020 ali ligo prvakov

Uspešno množično cepljenje prebivalcev Izraela proti koronavirusu odmeva po vsem svetu. Šport ni izjema, prav tako ne vrhunski nogomet. Izraelci so samozavestni in opogumljeni po uspešni operaciji »cepljenje«, zato so pripravljeni priskočiti na pomoč tudi Evropski nogometni zvezi, če bi Uefa to potrebovala.



Izrael je namreč pripravljeni gostiti del tekem evropskega prvenstva, ki je načrtovan med 11. junijem in 11. julijem v dvanajstih evropskih državah. Tamkajšnja nogometna zveza, ena od 55 članic Uefe, po informacijah iz Izraela ponuja tudi možnost organizacije določenih tekem Uefine lige prvakov ali evropske lige, če bi to potrebovala Uefa.

En štadion dobro spoznali tudi Slovenci

Izrael premore dva ustrezna štadiona – v Jeruzalemu leži štadion Teddy, na katerem domujeta Beitar in Hapoel ter ima zmogljivost 34.000 sedežev, drugi pa je štadion Sammy Ofer v Hajfi (30.780), ki ga je v minulih kvalifikacijah za euro 2020 spoznala tudi reprezentanca Matjaža Keka (1:1).

