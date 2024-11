Tudi Kek je prikimal vzponu slovenskega nogometa

V nadaljevanju preberite:

V sproščenem vzdušju je potekalo uvodno druženje Matjaža Keka s sedmo silo pred zadnjima izzivoma letošnje jeseni v ligi narodov. »Ko smo rezultatsko uspešni, ne gledamo na to, kako se osvajajo točke. Vsi smo enaki, tudi jaz,« je bil odkrit selektor, ki je v reprezentanco povabil tudi udarna aduta mlade izbrane vrste in domače nogometne scene Svita Sešlarja in Marcela Ratnika.

Za konec nadpovprečnega, v marsičem zgodovinskega nogometnega leta 2024, slovensko reprezentanco čakata še privlačna izziva z Norveško v razprodanih Stožicah (14.11.) in tri dni kasneje na Dunaju z Avstrijo. »Razmišljamo le o tem, da čim bolj uspešno in tudi všečno odigramo zadnji tekmi v ligi narodov. Čakata nas zelo zahtevna nasprotnika, obe ekipi sta agresivni, veliko tečeta in sta dobro organizirani, takšna pa je že znala biti tudi Slovenija,« Kek nikakor ne bo vnaprej izobesil bele zastave, čeprav Slovenija v novembrskem oknu ne bo v vlogi favorita.

Reprezentančni seznam je doživel nekaj pričakovanih sprememb. Aduta graškega Sturma Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat nista v igralskem pogonu in tokrat ne bosta pomagala soigralcem, po uspešnem preboju na evropsko prvenstvo do 21 let pa je Kek k sodelovanju v članski izbrani vrsti povabil tri varovance Milenka Aćimovića: Adriana Zeljkovića, Ratnika in Sešlarja. Predvsem slednja, kapetan Olimpije in napadalni virtuoz Celja, že nekaj časa glasno trkata na Kekova vrata.