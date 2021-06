Tudi Nizozemci uprizorili marš v osmino finala

Vsaj delno so pogrešali tudi Arnautovića

Denzel Dumfries je razveselil soigralce z golom za končnih 2:0. FOTO: Dean Mouhtaropoulos/AFP



Avstrijci zagrozili šele v končnici tekme

Nizozemska nogometna reprezentanca je v Amsterdamu v 2. krogu evropskega prvenstva premagala Avstrijo z 2:0 (1:0). Po uvodni zmagi nad Ukrajinci so vNizozemci ugnali še Avstrijce in si zagotovili nastop v osmini finala. Vanj so se že uvrstili nogometaši iz Italije in Belgije, v izločilne boje se bodo tudi vse prvo- in drugouvrščene reprezentance ter štiri najboljše tretjeuvrščene izbrane vrste iz skupinskega dela tekmovanja.Izbranci nizozemskega selektorjaso takoj zagospodarili na amsterdamski zelenici in vršili pritisk na Avstrijce, vodilni gol pa so dosegli z »nekajminutno zamudo«. Glavni izraelski sodniksi je po posredovanju sistema VAR ogledal »bližnje srečanje« Avstrijcain Nizozemca, po njem pa pokazal na 11-metrovko, ki jo je po močnem in natančnem strelu zanesljivo realiziralNaši severni sosedi so po prejetem golu vzpostavili ravnotežje na igrišču, tu in tam si priigrali tudi nekaj (pol)priložnosti, a so bili v končnicah akcij premalo konkretni tudi zavoljo odsotnosti, ki ga je Evropska nogometna zveza (Uefa) zaradi žaljenja tekmecev iz Severne Makedonije na prvi tekmi v Bukarešti.Gostitelji so bili več pri žogi, v prvi polovici tekme so dvakrat resno ogrozili avstrijskega vratarja, obakrat je bil v glavni vlogi Depay. Napadalec Lyona je najprej v 24. minuti po strelu z roba kazenskega prostora zadel zunanji del mreže, v 40. minuti pa je po asistenci Wouta Weghorsta s petih metrov slabo zadel žogo in streljal visoko prek vrat.Nizozemci so v drugem polčasu stopnjevali svojo igro, prvo priložnost so si priigrali šele v 61. minuti, po strelu z glavopa se je izkazal Bachmann. Avstrijki vratar je bil nemočen šest minut kasneje po bliskovitem nasprotnem napadu domačih nogometašev. Akcijo je začel Depay, po njegovi globinski podaji pa je rezervistnesebično podal do Denzela Dumfriesa, ki je zadel za 2:0.Avstrijci so najbolj resno dokaj nezaposlenega domačega vratarjaogrozili v končnici dvoboja. V 81. minuti je strel Alabe z 20 metrov je švignil mimo njegove leve vratnice, štiri minute kasneje pa je zanesljivo posredoval po strelu