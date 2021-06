Analiza eura 2020: Še nikdar v 60-letni zgodovini tako malo prekrškov

V nadaljevanju preberite:

Kdo so bili najboljši posamezniki prvega dela evropskega prvenstva v nogometu, kdo je odpovedal in kdo presenetil? Marsikaj je razkrila tudi statistika prvega kola oziroma prvih 12 tekem, četudi mnogi pravijo, da – podobno kot bikini – pogosto zakrije bistvo. Navijači so videli v povprečju po 2,42 gola na tekmo, najbolj vneto pa so iskale gol Italija, ki je v prvi tekmi s Turčijo sprožila 24 strelov, Danska (23), Škotska (19) in Švica (18). Ljubitelji španskega nogometa radi izpostavijo tudi posest žoge, toda po tem merilu v prvih tekmah povsem na vrhu ni kraljevala iberska reprezentanca – to sta bili Nizozemska in Belgija (90 %), tik za njima pa so pričakovano vendarle pristale Španija, Nemčija in Portugalska (po 89 %).