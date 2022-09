Niti Ronaldo in Messi nista bila blizu njegovim dosežkom

V nadaljevanju preberite:

Sezona v ligi prvakov se je za enega od favoritov za končno zmago Manchester City začela v velikem slogu. Toda v orkesteru Pepa Guardiole izstopa fant, ki zabija kot za stavo in ne kaže znakov popuščanja. Erling Haaland je pri 22 letih že debelo prekosil učinek strelskega rekorderja LP Cristiana Ronalda in virtuoza Lionela Messija. Nocoj bodo angleški prvaki imeli posebnega gosta v tekmecu, ki je izbrusil norveški stroj za gole in v preteklosti še mnogo drugih odličnih napadalcev, ki so klubu prinesli skoraj pol milijarde evrov v zadnjih desetletjih letih.