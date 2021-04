Turneja vredna stotine milijonov evrov

Mino Raiola je Hålandov zastopnik, ki zagotavlja, da bo nogometaš dobil vse, kar bo želel. FOTO: Albert Gea/Reuters

Začelo se je. Licitiranje na nogometni tržnici za norveškega čudežnega dečkaje prešlo v konkretna dejanja. Zastopnik 20-letnega napadalcain nogometašev očesta po kvalifikacijskih tekmah za SP odšla na prodajno turnejo.Predstavitve imajo klubi, ki razkrivajo, koliko lahko plačajo in kaj igralcu poleg denarja še lahko ponudijo. Turnejo sta začela v Barceloni in s pogovori pri predsedniku kluba, nadaljevala pri madridskem Realu, sledijo pa še pogovori z drugimi klubi, ki želijo 194 cm visokega ostrostrelca. Med njimi so najbogatejši angleški klubi.Laporta je prepričan, da kljub velikim dolgovom Barcelona lahko izpelje prestop.Prejšnji teden je znesek za predčasen Hålandov odhod nastavila tudi Borussia Dortmund. Neuradno je na voljo za 180 milijonov evrov, kar pomeni, da bo naložba v nogometaša s plačo z njegovo plačo vred in številnimi aneksi presegla 300 milijonov evrov.Håland je v tej sezoni zabil 33 golov na 31 tekmah, od tega 21 v 21 tekmah v nemškem nogometnem prvenstvu. Pred njim je le Bayernov 32-letni Poljaks 35 goli. Toliko golov kot Håland je dosegel tudi 25-letni Portugalec