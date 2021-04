Uefa odpravila obvezno 30-odstotno zasedenost tribun

Gostiteljice EP bodo same določale merila za obisk



Udeleženkam EP dovoljenih pet menjav

Evropska nogometna zveza je odpravila omejitve vstopa gledalcev na nogometne stadione, ki za tekme pod okriljem Uefe veljajo od 1. oktobra lani Ker se članice spopadajo z različnimi razmerami v boju proti pandemiji novega koronavirusa, bo odločitev o številu navijačev na tekmah v organizaciji Uefe odvisna od državnih organov posameznih članic.Krovno združenje za nogomet na stari celini, predsednik katerega je, je odločitev o zasedenosti tribun nogometnih stadionov sporočila po današnji seji izvršnega odbora Uefe.Omejitve se bodo nanašale na domače navijače, saj prihod navijačev iz tujine na tekme še vedno ne bo dovoljen. Odločitev Uefe bo sprva veljala do konca lige prvakov in evropske lige.Takšna odločitev seveda tudi pomeni, da bodo države gostiteljice letošnjega evropskega nogometnega prvenstva, ki bo od 11. junija do 11. julija, ki bo prvič potekalo v dvanajstih evropskih mestih v dvanajstih različnih državah, same določale merila, koliko gledalcem bodo dovolile na tribune stadionov.Prvi rok za oddajo konceptov o tem, kakšne so možnosti, da bi si tekme v državah gostiteljicah prvenstva ogledali tudi gledalci, je 7. april. Dokončno pa naj bi odločitev o izpeljavi letošnjega evropskega prvenstva sprejeli 19. aprila, na naslednji seji IO Uefe, ko bodo po načrtih sprejemali odločitve, povezane z morebitnimi spremembami v ligi prvakov po letu 2024.Uefa je še sporočila, da bodo udeleženke letošnjega evropskega prvenstva, ki bo med 11. junijem in 11. julijem, lahko na tekmah opravile po pet menjav.Evropska nogometna zveza je pravilo petih dovoljenih zamenjav uvedla zavoljo pandemije novega koronavirusa, z njim pa je želela nekoliko razbremeniti nogometaše. To pravilo je v veljavi tako v evropskih nogometnih tekmovanjih kot tudi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022.