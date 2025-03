Uefa Olimpiji naložila več kot 180.000 evrov kazni

Evropska nogometna zveza Uefa je nogometnemu klubu Olimpija naložila plačilo 183.125 evrov kazni zaradi vedenja navijačev na februarskih tekmah konferenčne lige z Borcem iz Banjaluke.

Poleg tega bo Olimpija na prvem naslednjem evropskem gostovanju brez navijačev, na prvi domači tekmi pa bo moral biti prazen tisti del štadiona, na katerem sicer domuje ljubljanska navijaška skupina Green Dragons. Prav tako je Olimpija prejela dveletno pogojno kazen zaprtja tribune z navijači še za eno domačo tekmo.

Olimpija je račun Uefe dodobra napolnila z rasističnim navijanjem svojih navijačev, metanjem predmetov na zelenico, uporabo pirotehnike, neprimernimi sporočili med navijanjem, izgredom na domači tekmi ter poškodovanjem štadiona v Banjaluki.

Vodilna ekipa slovenske lige mora v 30 dneh stopiti tudi v stik s bosenskim klubom zaradi povračila škode, ki so jo povzročili njeni navijači, so še Ljubljančanom naložili na Uefi. Neuradno so slovenski navijači poškodovali pet stolov na štadionu.