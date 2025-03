Uefa vzela pod drobnogled štiri zvezdnike Reala

Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Dani Ceballos in Antonio Rüdiger so se znašli pod drobnogledom Evropske nogometne zveze. Preiskovalci krovne evropske nogometne federacije bodo proučili domnevno nešportno ravnanje nogometašev Real Madrida na tekmi z Atleticom ob napredovanju v četrtfinale lige prvakov, poročata agenciji DPA in AFP.

Evropska nogometna zveza je imenovala inšpektorja za etiko in disciplino, ki bo preiskal očitke o nedostojnem vedenju štirih zvezdnikov Reala po čustveni zmagi v osmini finala proti mestnemu tekmecu Atleticu pred dobrima dvema tednoma.

Real je na povratni tekmi slavil po izvajanju enajstmetrovk, nato pa napredovanje zelo burno proslavil. Navijači in privrženci Atletica so se počutili izzvane in užaljene, Uefi pa so zato iz kluba poslali videoposnetke nedostojnega ravnanja Realovih zvezdnikov.

Televizijski posnetki kažejo francoskega napadalca Mbappeja, kako naj bi se grabil za mednožje.

Igralcem bi lahko grozila izključitev, vendar ni nobenega zagotovila, da bo primer obravnavan pred četrtfinalom najprestižnejšega celinskega tekmovanja z Arsenalom. Prva tekma bo na stadionu Emirates 8. aprila, povratna pa teden dni kasneje.