Uganke ni več: Slovenija na Dunaju

Na nogometni euro iz slovenskega zornega kota ostaja lep spomin, saj se je naša izbrana vrsta konkurenčno zoperstavila uglednim tekmecem ter se prvič doslej uvrstila v izločilni del velikega tekmovanja v nogometu. Zdaj pa so pred igralci selektorja Matjaža Keka novi izzivi, tako se je že začelo odštevanje do lige narodov.

Za uvod bodo naši nogometaši gostili Avstrijce (petek, 6. septembra), v skupini sta še reprezentanci Kazahstana in Norveške. Za slovenske navijače, ki so se izkazali že z množičnim obiskom tekem na euru v Nemčiji, pa je med prihajajočimi gostovanji najbolj privlačno v severni soseščini. Tekma med Avstrijo in Slovenijo bo zadnja v skupini – v nedeljo, 17. novembra –, pri Avstrijski nogometni zvezi (ÖFB) pa so se odločili, da bo dogodek kar na največjem štadionu v državi. Tako bo Prater na Dunaju kot že pogosto v preteklosti prizorišče nove velike nogometne predstave, kar je glede odločitve gostiteljev razumljivo, ni pa bilo tako uresničitve želje naše nogometne zveze ter privržencev slovenske izbrane vrste, da bi bila ta tekma blizu meje v Celovcu.

Obračuna Avstrijcev s Kazahstanci in Norvežani bosta v Linzu, tekma rdeče-belo-rdečih z Norveško, 13. oktobra, je bila v pičle pol ure razprodana!

Vstopnic za gostovanje Slovenije na Dunaju je zaenkrat še dovolj, ponujajo jih na spletni stani ttps://www.oeticket.com/artist/oefb-tickets/.