Ukrajinski navijači iz zaklonišč na tribune

Po sprostitvi omejitev se navijači ukrajinske prve lige vračajo, a je število navzočih omejeno glede na kapaciteto najbližjega zaklonišča. Ukrajinska Premier liga, ki je sestavljena iz šestnajstih ekip, se tako navkljub vojni, ki traja že več kot dve leti, trudi ostati aktivna.

Tekme so sicer pogosto prekinjene zaradi napadov, razpored tekem je zaradi vojne prilagojen glede na (predvidene) izpade elektrike, obenem pa se liga spopada z logističnimi izzivi zaradi potovanj ekip po drugi največji evropski državi. »Zaenkrat smo imeli srečo z alarmi, kar se tiče domačih tekem,« je situacijo komentiral uradni govorec Dinama, Andrij Šahov, in dodal: »Popolnoma drugače je bilo na gostovanjih, saj je najdaljša prekinitev zaradi štirih zračnih napadov trajala kar štiri ure.«

Navijači ukrajinske ekipe Dinamo Kijev so hitro pograbili 1700 vstopnic, ki so bile na voljo za prvo tekmo po sprostitvi omejitev, čeprav lahko stadion v normalnih pogojih sprejme 16.000 ljudi. Zaradi konstantno prežečih nevarnosti tekme Ukrajincem ponujajo pobeg iz vojnih tegob, obenem pa so tudi rivalstva potisnjena v ozadje: »Tudi vojaki so se razveselili obiska tekem, saj so to potrebovali že dlje časa. Tukaj ni sovraštva, je samo nogomet,« je po vrnitvi iz Kijeva komentiral eden izmed ukrajinskih vojakov z vzdevkom Escobar.

Ukrajinska prva liga se zaradi ruske invazije sooča z veliko težavami. FOTO: Mykhailo Moskalenko/Reuters

Vitalij Kozubra je na tekmo Dinama peljal svojega 9-letnega sina Makara: »Čeprav zunaj divja vojna, je šport nekaj, v čemer lahko ljudje uživajo skupaj.« Ko so se igralci, odeti v ukrajinske zastave, odpravili na igrišče, jih je pričakal bučen strani aplavz s strani navijačev, ki so ponovno zasedli tribune. »V boju proti skupnemu sovražniku smo se bili primorani povezati. Naši notranji konflikti so postali nepomembni, ko so se navijači rivalov znašli v isti vojaški enoti,« pa je dejal eden izmed navijačev Dinama. Vojni zdravnik z vzdevkom Poltava je zgolj potrdil občutke navzočih: »Vedno najdemo način, kako igrati, kadar koli obstaja priložnost. Nogomet je naše edino veselje v težkih časih.«

Od razglasitve neodvisnosti leta 1991 je nogomet velik del ukrajinskega duha. Država je svoj najboljši rezultat dosegla leta 2006, ko so se na svetovnem prvenstvu v Nemčiji uvrstili v četrtfinale, tudi trenutna ekipa ima na krilih mladih posameznikov, kot sta Oleksandr Zinčenko in Artem Dovbik, ogromno potenciala.