Umrl brat Diega Maradone, Hugo

V starosti 52 let je v Neaplju umrl Hugo Maradona, mlajši brat bolj slavnega Diega, ki se je od življenja poslovil pred dobrim letom. Tako kot za Diega je bil tudi za Huga, prav tako nekdanjega nogometaša, usoden srčni napad, je na spletni strani navedbe italijanskega tiska potrdil Napoli. Hugo Maradona je igral v Italiji, Avstriji, Španiji, Argentini in na Japonskem, preden se je vrnil v Italijo, kjer se je za stalno naselil in imel kratko trenersko kariero v amaterskih klubih v Neaplju.

Leta 1987 je podpisal pogodbo z Napolijem, kjer se je pridružil Diegu, a posebnega vtisa ni zapustil. Klub ga je posodil Ascoliju, tako da sta se brata še v isti sezoni pomerila drug proti drugemu, ekipa starejšega je zmagala z 2:1. Maradona mlajši, ki je imel tri otroke, se je poskusil tudi v politiki, pred kratkim je na desničarski listi neuspešno kandidiral tudi na občinskih volitvah.