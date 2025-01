Umrl je Igor Poznič

Nekdanji nogometaš Igor Poznič je umrl v 58. letu starosti. Odlični strelec je velik pečat pustil v dresu Maribora. Poznič je v karieri igral še za graški Gak, Felgueiras in Dravo. Zaigral je tudi za slovensko reprezentanco.

Njegova najboljša sezona je bila prva v samostojni Sloveniji 1991/92, v kateri je dosegel 27 golov in le za dva gola zaostal za Zoranom Ubavićem, legendo Olimpije. Ubavić je umrl leta 2015.

»Veselje, vznemirljivo pričakovanje ob vstopu v novo leto je pokvarila žalostna novica za vse, ki nam je pri srcu vijoličasta barva. Mnogo prezgodaj, v 58. letu starosti, se je poslovil Igor Poznič. Pomnili ga bomo kot prvega golgeterja v vijoličastem ob začetku tekmovanja v samostojni Sloveniji. V vijoličastem je odigral 255 tekem in zabil 87 golov, dodaten delež k zgodovini NK Maribor pa je prispeval s tem, ko je odprl pot do prve zmage v derbijih v Ljudskem vrtu kot dvakratni strelec,« so ob smrti enega od njihovih najboljših napadalcev zapisali na spletni strani NK Maribor.