Savdska Arabija razkrila podrobnosti spektakla leta 2034

Savdska Arabija, ki je edini kandidat za organizacijo nogometnega svetovnega prvenstva leta 2034, bo turnir z 48 reprezentancami gostila na 15 stadionih v petih mestih. Savdijci so načrt o prvenstvu razkrili nekaj dni po tem, ko so uradno vložili kandidaturo Svetovni nogometni zvezi (Fifi). Sodeč po kandidaturi bo Savdska Arabija gostila največji nogometni turnir v zgolj eni državi doslej.

V kandidaturi so izpostavili pet mest, ki bodo gostila tekme, vključno z glavnim mestom Rijadom, Džedo, Al Hokabrjem, Abho in futurističnim novim mestom NEOM, ki bo stalo približno 460 milijard evrov. V teh mestih bo 15 modernih štadionov, enajst bo popolnoma novih. V Rijadu bo osem štadionov, vključno z novim objektom kralja Salmana, ki bo sprejel več kot 92.000 gledalcev in bo gostil tudi uvodno in finalno tekmo.

Kraljevina potrebuje 14 štadionov z najmanj 40.000 sedišči

Za organizacijo turnirja z 48 ekipami kraljevina potrebuje 14 štadionov z najmanj 40.000 sedišči. Trenutno ima dva. Skrb za zdaj povzroča infrastruktura v Savdski Arabiji, ki gosti vse več velikih športnih dogodkov, da bi s tem popravila svoj ugled in privabila tuje vlagatelje.

Portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo blest v savdskem prvenstvu in posredno oglašuje tamkajšnji nogomet. FOTO: Reuters

Do SP 2034 bo država z 32 milijoni prebivalcev gostila azijsko nogometno prvenstvo 2027 in celo zimske azijske igre 2029, kar buri duhove pri okoljevarstvenikih. Leta 2034 bo gostila tudi azijske igre v Rijadu, gre za dvotedenski športni dogodek z več športi kot poletne olimpijske igre in s podobnim številom udeležencev.