Igralci in lige nad Fifo zaradi kršitve predpisov

Svetovna nogometna zveza (Fifa), ki jo vodi predsednik Gianni Infantino, se bo znašla pod drobnogledom Evropske komisije zaradi uvedbe razširjenega svetovnega klubskega prvenstva, ki naj bi zaživelo naslednje leto v ZDA. Sindikat evropskih nogometašev FIFPro Europe in združenje evropskih nogometnih lig EPFL sta namreč vložila pritožbo pri Evropski komisiji proti Fifi zaradi prenatrpanega urnika mednarodnih tekmovanj, poroča STA. Fifo obtožujeta kršitve predpisov.

Fifa je »vedno favorizirala lastna tekmovanja in komercialne interese«, opozarjajo pri FIFPro Europe in združenju lig. Pri tem v obeh organizacijah merijo zlasti na prihodnje klubsko svetovno prvenstvo z 32 ekipami. Fifi očitajo, da globalne predpise sprejema enostransko. V svoji zahtevi Evropski komisiji nameravajo pojasniti, da »Fifa krši evropsko konkurenčno pravo«, ravnanje Fife pa pomeni tudi »zlorabo vodilnega položaja«. Pritožbi se je pridružila španska la liga, ki ni članica evropskih lig.

»Določene lige v Evropi, ki so same organizatorji in regulatorji tekmovanj, delujejo v imenu komercialnih interesov, hinavsko in brez upoštevanja preostalega sveta,« pa je odvrnila Fifa: »Te lige imajo očitno raje koledar poln prijateljskih tekem in poletnih turnej, ki vedno vključujejo več potovanj.« Angleško združenje profesionalnih nogometašev in sorodni organizaciji v Franciji in Italiji so že junija sprožili tožbo na belgijskih sodiščih, da bi ugotovili, ali dejanja Fife pomenijo kršitve pravic igralcev po zakonodaji Evropske unije.