Umrl je legendarni Danilo Popivoda

Pri starosti 74 let je umrl nekdanji jugoslovanski nogometaš Danilo Popivoda, ki je pustil neizbrisen pečat tudi v slovenskem nogometu. Odlični napadalec oziroma krilni as je med letoma 1965 in 1975 igral za ljubljansko Olimpijo, nato šest sezon preživel pri Eintrachtu iz Braunschweiga, zatem pa kariero sklenil prav pri Olimpiji.



Medtem je nanizal tudi dvajset uradnih tekem za izbrano vrsto Jugoslavije in zabil pet golov, bil je član reprezentance, ki je igrala na svetovnem prvenstvu leta 1974 v Nemčiji, na katerem je blestel tudi njegov legendarni soigralec iz Olimpije Brane Oblak. Popivoda je bil pomočnik selektorja Srečka Katanca v zlatem obdobju slovenske nogometne reprezentance 1998–2002, ko se je uvrstila na EP 2000 in SP 2002.



Danilo Popivoda je preminul v svoji hiši v črnogorskem naselju Bijela blizu mesta Hercegnovi, kjer je v zadnjih letih živel skupaj s soprogo Metko. Naj počiva v miru.

