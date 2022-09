Union ostaja hit nemškega prvenstva

Nogometaši berlinskega Uniona so v prvi nedeljski tekmi 7. kroga nemške lige premagali Wolfsburg z 2:0 in se tako spet vrnili na vrh lestvice, kjer je bila po sobotnih tekmah Borussia Dortmund.

Union je najprijetnejše presenečenje uvoda nove sezone v Nemčiji. Berlinčani ne popuščajo in bodo tudi reprezentančni premor dočakali na prvem mestu letvice. Za peto zmago (imajo še dva neodločena izida, poraza pa še ne) so danes premagali letos zelo razglašeni Wolfsburg. Kljub razliki na lestvici so se dolgo mučili z gosti, šele v drugem polčasu sta jih strla Jordan Siebatcheu (54.) in Sheraldo Becker (77.).

Borussia iz Dortmunda je v soboto v porurskem obračunu premagala Schalke z 1:0, zmagoviti gol je zabil komaj 17-letni Youssoufa Moukoko v 79. minuti. Leipzig - nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl je igral celo tekmo - je v Mönchengladbachu doživel tretji poraz (0:3), kar ga uvršča šele na 12. mesto lestvice.

Slabše od pričakovanj gre tudi prvaku Bayernu; v soboto je po treh zaporednih neodločenih izidih doživel še sploh prvi poraz v sezoni, za zaušnico so z zmago 1:0 v lokalnem derbiju poskrbeli pri Augsburgu, tako da je zdrsnil na peto mesto.