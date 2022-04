V boju zadnjih dveh prvakov boljši Sobočani

Nogometaši Celja so v 33. krogu Prve lige Telemach izgubili proti Muri z 1:3 (1:0; Šporn 8; Daku 54, Bobičanec 74, Horvat 96, 11m).

Tako trener domačih Simon Rožman kot strateg gostov Damir Čontala sta pred tekmo napovedala, da bi kaj lahko tekma ponudila dinamično predstavo, priložnosti in zadetke. Vse to se je uresničilo. Ne nazadnje je v tem primeru šlo za dvoboj zadnjih dveh slovenskih državnih prvakov.

Čeprav so Celjani, ki so pogrešali kaznovana Ivana Majevskega in Matica Vrbanca, odločno začeli tekmo, so bili Sobočani prvi nevarni. Toda hitro so se domači razveselili vodstva in ga obdržali do polčasa. Pozneje pa je bila zgodba drugačna. Domači vratar Matjaž Rozman je v 54. minuti slabše posredoval ter tako Mirlindu Dakuju dopustil strel z glavo iz neposredne bližine, kosovski napadalec pa je brez težav izenačil na 1:1. Celjski vratar se je spet izkazal v 59. minuti po strelu Tomija Horvata, svoje delo pa je izvrstno opravil tudi Marko Zalokar na drugi strani, ko je dobil dvoboj ena na ena z Ivanom Božićem. V 74. minuti so Sobočani povedli, ko je Luka Bobičanec z volejem z desne strani poslal žogo pod prečko po Klepačevi podaji z leve strani. Piko na i pa je debelo v sodnikovem podaljšku za tri točke Prekmurcev postavil iz enajstmetrovke Tomi Horvat.