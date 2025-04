Šeškov gol razveljavljen, toda Leipzig je spet v območju lige prvakov

Nogometaši v nemški ligi so začeli 29. krog. Uvodni dvoboj sta igrala Wolfsburg in Leipzig Benjamina Šeška in Kevina Kampla, slednji pa je zmagal s 3:2.

Leipzig je v Wolfsburgu dobro začel in povedel v 11. minuti, ko je z 20 metrov z nizkim strelom zadel Lois Openda. V 20. minuti je mrežo tekmeca zatresel tudi Šeško, vendar je bil v prepovedanem položaju.

Takoj zatem so domači zadeli vratnico, toda v 26. minuti je Xavi Simons s podobnim strelom kot Openda podvojil prednost gostov. Wolfsburg je zatresel prečko v 38. minuti, toda že v 49. minuti je Leipzig vodil s 3:0 po lepem strelu Simonsa z 20 metrov.

Gostitelji so v 58. minuti zmanjšali zaostanek po novem natančnem strelu z razdalje, v 75. pa se približali zgolj na zadetek, ko je bil uspešen Andreas Skov Olsen. Oboji so zatem imeli še nekaj lepih priložnosti, a se izid ni več spremenil. Pri gostih je Šeško igral celo tekmo, Kampl pa od 71. minute.