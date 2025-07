V Franciji za manj dobiš več, ker je veliko odličnih igralcev brez pogodb

V nadaljevanju preberite:

Koprčani so se v minuli sezoni vrnili v slovenski nogometni vrh in vrgli rokavico favorizirani trojici iz Ljubljane, Maribora in Celja. Toda Primorci so drugačni od tekmecev: z domačim fantom v vlogi športnega direktorja Ivico Gubercem, brez tujih vlagateljev in z veliko manj denarja iščejo svoj »prostor pod soncem«, ki se je po dveh sušnih evropskih poletjih znova razširil tudi na Evropo. Nova sezona se bo za Koprčane začela v četrtek, 10. t. m., v Sarajevu, njihov prvi tekmec v 1. kolu kvalifikacij za konferenčno ligo bo nekoč eden od najboljših jugoslovanskih klubov Željezničar.

»Glavnino moštva smo sestavili že v prejšnji sezoni, prihod Josipa Iličića je bila le še pika na i. Menim, da smo imeli dober 'nos' in srečno roko pri izbiri igralcev, ki so kakovostni. Ti so prepričali trenerja Slavišo Stojanovića, ki je dovolj izkušen,« je prepričan nekdanji kapetan in vse bolj prodoren športni direktor, ki je koprski bazen odličnih igralcev odkril v Franciji. Zakaj je po njegovem mnenju Francija priložnost za slovenske klube, zakaj so Koprčani v prednosti v evropskem dvoboju s tekmeci iz Sarajeva, je med drugim odgovoril sobotni slavljenec. Dopolnil bo 37 let.