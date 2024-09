Kaznovana Ivica in Ante Guberac, Koper pogojno ob točko

Po tekmi 7. kroga Prve lige Telemach na Bonifiki med Koprom in Celjem, ki se je končala brez zmagovalca, je bilo zaradi nestrinjanja s sodniškimi odločitvami burno predvsem zunaj igrišča. Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Boštjan Jeglič je zaradi dogajanja kaznoval predsednika in direktorja koprskega prvoligaša Anteja in Ivico Guberca.

Pripadniki domače ekipe na tekmi s Celjem niso bili zadovoljni s sojenjem, češ da jih je sodnik Dejan Balažic oškodoval, ker v 85. minuti ni dosodil enajstmetrovke v njihovo korist. Najglasnejša sta bila prva moža vodstvene ekipe koprske zasedbe, sodniška ekipa na tekmi pa je izpad Anteja in Ivice Guberca prijavila.

Kopru tudi denarna kazen

Oba bosta zaradi žaljenja sodnika morala izpustiti dve tekmi Kopra. Koprčani so bili kaznovani tudi zaradi pomanjkljive organizacije. Izstopa incident, ko sta reditelja, torej člana osebja organizatorjev tekme, po koncu tekme obstopila VAR-sodnika, eden od rediteljev pa je sodnika v VAR-sobi zagrabil za vrat. Disciplinski sodnik je Koprčanom izrekel pogojno kazen odvzema ene točke. Ta je odložena, če v naslednjih dveh mesecih ne bodo povzročili »podobnega ali težjega prekrška«.

Disciplinski sodnik je slovenskega prvoligaša tudi oglobil. Koper bo moral plačati še skupno 2610 evrov denarne kazni, in sicer zaradi pomanjkljive organizacije in nezadostnega varovanja sodnikov, prižiganja bakel in žaljivega skandiranja navijačev ter nediscipline na igrišču. Koper je na tekmi brez zadetkov prejel štiri rumene kartone.