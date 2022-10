Stara dama na kolenih v Izraelu, ManCity trpel na Danskem

Uvod v četrto kolo Uefine lige prvakov je poglobil težave italijanskega velikana Juventusa, ki mu vse bolj grozi, da bo ostal brez izločilnih bojev. V Izraelu je že ob polčasu zaostajal z 0:2 proti Maccabiju iz Haife, potem ko je dvakrat v polno zadel Omer Atzili.

V drugem delu ni bio zadetkov. To je bila prva zmaga Maccabija v ligi prvakov po letu 2002, ko je s 3:0 potopil Manchester United z legendarnim trenerjem, sirom Alexom Fergusonom. Stara dama iz Torina je izgubila tretjo tekmo zapored in bo kožo reševala proti Paris Saint-Germainu in Benfici.

Juventus je bil nemočen v Izraelu. FOTO: Ronen Zvulun/Reuters

Haaland počival

Napeto je bilo tudi na Danskem, kjer se je angleški prvak Manchester City hitro znašel v škripcih pri FC Københavnu. VAR je razveljavil gol Rodrija (11.), potem je Riyad Mahrez zastreljal 11-metrovko (25.), gostje pa so za nameček ostali brez izključenega Sergia Gomeza (30.).

Trener Pep Guardiola je na klopi pustil Erlinga Haalanda, izguba dveh točk po tekmi brez golov pa mu ne bo naredila sivih las pred nedeljskim derbijem premier league v Liverpoolu.

Ob 21. uri so se začele tudi tekme v skupinah E in F. Milan v precej izenačeni skupini E gosti Chelsea, zagrebški Dinamo pa Salzburg z Benjaminom Šeškom. V F pa Celtic gosti Leipzig s Kevinom Kamplom, Šahtar Doneck pa branilca naslova in vodilno ekipo Real Madrid, ki si lahko zagotovi osmino finala.

Skupina E:

21.00 Milan - Chelsea

21.00 Dinamo Zagreb - Salzburg

Skupina F:

21.00 Celtic Glasgow - Leipzig

21.00 Šahtar Doneck - Real Madrid

Skupina G:

København : Manchester City 0:0

21.00 Borussia Dortmund - Sevilla

Skupina D:

Maccabi Haifa : Juventus 2:0 (Atzili 7., 42.)

21.00 PSG - Benfica