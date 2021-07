V Londonu in Kaunasu igra velikih

V nadaljevanju preberite:



Nogometna prihodnost bo absolutno v nogah osvajalcev, kolonizatorjev in velikih narodov. Nedeljska tekmeca v finalu eura, domača Anglija in gostujoča Italija, sta in bosta simbola te linije. Kako naj se Slovenija s svojo krepko omejeno selekcijo sploh postavi po robu močnejšim, boljšim, velikim, ki so vsem tem prednostim dodali še zvijačnost, spretnost, prebrisanost, trmoglavost, skratka vse, kar je malim še dajalo kanček upanja?