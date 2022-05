V majhnem mestu z velikim srcem Liverpool trpel kot že dolgo ne

V nadaljevanju preberite:

Nogomet piše čudne zgodbe, v torek zvečer bi v Villarrealu kmalu videli nov »čudež«, a je aktualnim prvakom evropske lige zmanjkalo sape po vodstvu z 2:0 proti Liverpoolu. Ta že dolgo ni bil videti tako nebogljen, nato je v drugem polčasu pokazal šampionsko žilico, ki mu je omogočila uvrstitev v že tretji finale v tej nogometni sezoni in tretjega v zadnjih petih sezonah lige prvakov. »Po 500 tekmah, ki so jih fantje odigrali, se to lahko zgodi in je nekaj čisto običajnega. Nekaj posebnega pa je naš odziv,« je bil nad drugimi 45 minutami navdušen gostujoči trener Jürgen Klopp, medtem ko tudi domači strateg Unai Emery z varovanci zelenice ni zapuščal zgolj s solzami žalosti v očeh.