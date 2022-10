V mestu mode dvoboj zakrpanih evropskih velikanov

V nadaljevanju preberite:

Štiri zmage so, razen v izjemnih primerih, dovolj za napredovanje v osmino finala. Na pol poti do raja je po uvodnih dveh kolih skupinskega dela kar osem ekip, medtem ko bi lahko tiste manj uspešne nov poraz že pahnil v neprijeten položaj. V takšni družbi sta pred večernim spopadom v Milanu tudi Inter in Barcelona, ki si nikakor ne smeta privoščiti dveh zaporednih »ničel«, če želita tudi pozimi nastopati v najelitnejšem tekmovanju pod dežnikom Uefe. Simone Inzaghi je razkril, kaj čaka njegovega ljubljanskega vratarja in kapetana kluba Samirja Handanovića pred spopadom z letos spet neustavljivim Poljakom Robertom Lewandowskim.