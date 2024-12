Svetovno prvenstvo znova pozimi?

Svetovno prvenstvo v nogometu leta 2034 bi lahko bilo januarja, če bo Mednarodna nogometna zveza (Fifa) prihodnji teden za gostiteljico potrdila Savdsko Arabijo. Slednja je edina kandidatka. V tem primeru bodo državna prvenstva v zimskem času prekinjena za vsaj šest tednov, podobno kot so bila nazadnje med SP v Katarju.

Trenutno je sicer še vedno predviden poletni termin, toda takrat so v kraljevini neznosne temperature in bi bilo zdravje športnikov in obiskovalcev ogroženo. Za nameček bo takrat nastopil ramazan, enomesečni praznik, med katerim se muslimani čez dan postijo.

Fifa bo organizatorje SP 2030 in 2034 potrdila naslednjo v sredo na virtualnem srečanju. Mundial 2030 bo prvi, ki bo potekal na treh celinah, saj bodo gostiteljice Španija, Portugalska in Maroko, tri srečanja pa bodo v čast 100. obletnice prvega SP v Južni Ameriki (Urugvaj, Paragvaj in Argentina). Otvoritvena bo v Montevideu.

Naslednje prvenstvo bo v ZDA, Mehiki in Kanadi, prvič bo nastopilo 48 reprezentanc.