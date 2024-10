V Nyonu prvič tudi Slovenci: Igra in turnir nas združujeta

V švicarskem Nyonu se je odvil turnir Unity Eurocup, na katerem so sodelovale ekipe iz 16 evropskih držav. Prvič je na turnirju sodelovala tudi ekipa iz Slovenije. Slovensko ekipo, ki se je tekmovanja Unity Cup udeležila premierno, sestavlja dvanajst amaterskih igralcev, med katerimi je osem beguncev iz različnih držav (Sirija, Ukrajina, Nigerija, Burundi, Afganistan, Mali, Venezuela, Gana) ter štirje slovenski igralci. Sodelovanje ekip z večkulturno sestavo poudarja pomembnost povezovanja različnih skupnosti skozi šport. Letos so posebno pozornost namenili vključevanju žensk v nogomet, saj so v ekipi sodelovale tri igralke, pri čemer je morala biti ena ženska ves čas na igrišču.

Ekipo je na turnirju vodil selektor Vanja Starčević

Namen turnirja, ki poteka v skupni organizaciji Uefe in Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR), je socialno vključevanje ter premagovanje izzivov, s katerimi se soočajo begunci v novih okoljih. Nogomet, kot izjemno močno orodje, nosi tudi veliko odgovornost do družbe in posameznikov, kar prepoznava tudi NZS. Slovenija je tekmovala v skupini z ekipami iz Latvije, Malte in Armenije, zadnjo tekmo pa je odigrala proti predstavnikom Belgije.

Mrežo belgijske ekipe je uspel zatresti tudi Manuel Jacob Contreras Gomez iz Venezuele. FOTO: Dokumentacija Dela

Ekipo je na turnirju vodil selektor Vanja Starčević, ki je ves čas igralce ponosno spodbujal in poudarjal, da ni pomembna le zmaga na igrišču, temveč tudi karakter in želja, ki jo bodo pokazali. »Tu smo, da uživamo, se povežemo kot ekipa in z drugimi,« je dejal. Za novinca na turnirju se je Slovenija odrezala dobro, pridobljene izkušnje pa bodo igralcem nedvomno koristile v prihodnosti.

Najboljša igralka v slovenski ekipi je bila Nina McQuarrie, ki je dosegla kar štiri gole. Po koncu turnirja je Nina povedala: »Že preden smo prišli v Nyon, smo se lepo spoznali in preživljali čas na treningih. Sedaj, ko smo tukaj, pa mislim, da smo res postali kot družina. Vsi delamo drug za drugega in prijateljstva, ki so nastala, bodo trajala vse življenje. Kot igralci rastemo iz tekme v tekmo in postajamo kot ekipa bolj samozavestni.«

Najboljša igralka v slovenski ekipi je bila Nina McQuarrie, ki je dosegla kar štiri gole. FOTO: Dokumentacija Dela

Mrežo belgijske ekipe je uspel zatresti tudi Manuel Jacob Contreras Gomez iz Venezuele, ki je dodal: »Res sem si želel doživeti trenutek, ko sem zadel gol, vendar je najpomembneje, da smo ostali skupaj in dali vse od sebe kot ekipa. Bilo je neverjetno deliti čas z ljudmi iz vse Evrope, deliti svoje zgodbe, spoznavati nove prijatelje in sem zelo navdušen, da sem lahko tukaj.«

Glavni motivator in nosilec pozitivnega duha v slovenski ekipi je bil Ali Faisal, ki je dejal: »To je zelo zanimivo in nas povezuje, čeprav prihajamo iz različnih okolij. Ne gledamo na barvo kože, ta igra in ta turnir nas združujeta. Tukaj smo, da si pomagamo, da smo enotni. Ta dogodek je zame tudi napredek, saj mi daje nov zagon in energijo. Hvaležen sem in komaj čakam naslednjega.«

Zmaga v Latvijo

Zmagovalka turnirja je postala ekipa iz Latvije, ki je v finalu premagala ekipo Finske s 4:1. Finalno tekmo je sodil Roberto Rosetti.

Ekipo je na turnirju vodil selektor Vanja Starčević. FOTO: Dokumentacija Dela

Za Slovenijo so pod strokovnim vodstvom Vanje Starčeviča igrali:​ Ina Starić (Slovenija, 2005), Nina McQuarrie (Slovenija, 2003), Ali Faisal (Gana, 1999), Aljaž Gornik (Slovenija, 1989),Yuriy Fesenko (Ukrajina, 1984), Manuel Jacob Contreras Gomez (Venezuela, 2000), Špela Ručman (Slovenija, 2002), Joinda Haseebullah (Afganistan, 1989), David Chigozie Godswill (Nigerija, 2000), Koko Drame (Mali, 2001), Adnan Jalloul (Sirija, 2001), Hamidu Nahimana (Burundi, 1995).

Koordinator projekta za Nogometno zvezo Slovenije je bil Dani Videtič, projekt pa ne bi bil mogoč brez pomoči Rdečega križa Slovenije, UNHCR-ja in Urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov. Slovensko ekipo je s svojo prisotnostjo in kot ambasador turnirja podprl Dalibor Stevanović, nekdanji nogometaš in zdajšnji trener švicarskega prvoligaša Lausanne City.