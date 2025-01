V prodaji vstopnice za tekmo s Slovaško

Slovenska nogometna reprezentanca bo marca odigrala prvi tekmi v koledarskem letu, ki bosta hkrati tudi zadnji v aktualni izvedbi Uefine lige narodov. Varovanci selektorja Matjaža Keka se bodo za obstanek v ligi B pomerili s Slovaško. Prva tekma bo sicer v Bratislavi 20. marca ob 20.45., povratna 23. 3. ob 18. uri v Stožicah.

Vstopnice za tekmo med Slovenijo in Slovaško si lahko zainteresirani zagotovijo na spletni strani Nogometne zveze Slovenije, po ceni 30 evrov v okviru 1. kategorije in 25 znotraj 2. kategorije. V teh dveh kategorijah so na voljo tudi cenovno ugodnejše vstopnice za dijake, študente, upokojence in otroke do 14. leta starosti.