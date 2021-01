V Rimu velika bitka v lovu za vodilnim Milanom

KonecTednaNaTujem9Januar JPG Foto Dk



Handanović vs. Džeko

Pred Samirjem Handanovićem je zahtevna preizkušnja v italijanski metropoli. FOTO: Alberto Lingria/Reuters

Z izjemo Anglije, kjer bo ta nogometni konec tedna v znamenju pisane palete uvodnih pokalnih dvobojev uglednih klubov s tistimi nižje ravne, bo v vodilnih evropskih ligah spet nekaj silno zanimivih predstav. Tudi pri dveh moštvih s slovenskim deležem pod drobnogledom, Interju iz Milana ter Leipzigu, res pa je, da je pri slednjem na velikem derbiju proti Dortmundu nastopvprašljiv.Ob vseh klasikah bundeslige in tako tekmah klubov spoštovanja vrednih tradicij si je še pred kakšnim letom težko kdo v največji srednjeevropski deželi predstavljal, da bo dvoboj Leipziga in Dortmunda tako razvnemal nogometno zapriseženo nacijo.Toda to je že zdaj ena od sladic te sezone, saj obe moštvi stavita na zelo dinamičen in napadalen nogomet, ob katerem je še posebej škoda, ker tokrat ne bo tiste navdušene množice na tribunah, tako značilne za imenitne nemške štadione. Današnji derbi bo obenem prva tekma leta 2021 v Leipzigu, sodeč po zadnjih novicah iz kluba pa prav do današnjega popoldneva še ne bo jasno, če bo na igrišču tudi naš rojak Kampl. V tem tednu je občutil zoprne bolečine v kolenu, zato je tudi vadil po posebnem programu. Obenem je na dlani, da za gostitelje ne bo nastopil novi madžarski draguljokrepitev iz Salzburga, ki pa zaenkrat po poškodbi v stegenskem predelu okreva v Avstriji ter ga pred februarjem ne bo na igrišču. In še zanimivost: četudi Leipzig slovi po napadalnem pristopu, ima z le 9 prejetimi goli v dosedanjih 14 tekmah sezone najbolj čvrsto obrambo bundeslige.Res pa je tudi, da se v Dortmundu, zdaj spet z ozdravelim norveškim ostrostrelcemz nasmehom ozirajo k zadnji bilanci tekem proti Leipzigu: na zadnjih petih tekmah niso doživeli poraza (tri zmage, dva remija). Se papresenetljivi novi strateg na vroči dortmundski klopi po slovesu kluba zdobro zaveda, kako zahtevna naloga ga čaka danes. Toda v Nemčiji rojeni otrok Hrvatice in Bošnjaka bi lahko z novim uspehom lahko začel pisati veliko trenersko zgodbo ...Juventus je spet na odličnem pogonskem gorivu, četudi je sponzorstvo libijskega naftnega velikana za ta klub že del preteklosti. Dejansko pa so belo-črni pred dnevi na San Siru odpihnili vodilni domači Milan. Moštvo iz Torina je delovalo prepričljivo, kot pravzaprav na sleherni italijanski tekmi odločitve v tem dolgem nizu zaporednih naslovov od leta 2012.In po videnem se je zdelo, da milanski rdeče-črni še zdaleč niso tako siloviti. Morda bi v nadaljevanju sezone celo bolj izrazito kandidaturo za vrh razgrnil mestni tekmec z Inter z našimPrav jutrišnja tekma v času pomembnega nedeljskega italijanskega kosila bo na rimskem Olimpicu najbrž že razkrila, kako močno je moštvo trenerja Antonia Conteja.Interju je namreč nazadnje kar nepričakovano spodrsnilo pri Sampdorii (0:1), zdaj bo imel opravka z Romo, sosedo na lestvici (1. Milan 37, 2. Inter 36, 3. Roma 33, 4. Juventus 30), pri kateri je zadnje dni v središču pozornosti kapetan Edin Džeko. Najvidnejši nogometni as iz BiH je zbujal nešteto simpatij po vsem svetu, ko je zaokrožil posnetek iz Rima, kako je čustveno v teh božično-novoletnih dneh obdaroval mladega navijača s svojim dresom.