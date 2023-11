V Rogaški Slatini se novinec ni veselil

Nogometaši Domžal so v prvi ligi Telemach v prvi tekmi 3. kola, ki je bil prestavljen zaradi avgustovskih poplav v Sloveniji, v gosteh premagali Rogaško z 2:1 (0:0). Domžalčani so bili v prvem polčasu boljši tekmec od novincev v ligi. A jim ob petih strelih na gol, od tega treh v okvir vrat, ni uspelo zadeti gola. Rogaški na drugi strani edinega poskusa strela v okvir vrat ni uspelo pretvoriti v zadetek.

Po desetih minutah drugega polčasa so sledile minute, v katerih je padla odločitev o zmagovalcu dvoboju začelja lestvice. V desetih minutah so padli trije zadetki. Naprej so z 2:0 povedli Domžalčani. Danijel Šturm je prvi načel mrežo Gašperja Tratnika po podaji Nicka Perca.

Šturm je nato še asistiral za gol Jošta Piška. Le dve minuti pozneje je Nejc Gradišar znižal izid, ko mu je lepo podal Oliver Kregar. V zaključku so imeli rahlo terensko premoč domači, vendar je izid ostal nespremenjen.

Prestavljene tekme 3. kola, izidi:

sobota:

Rogaška – Domžale 1:2 (Gradišar 65.; Šturm 55., Pišek 63.)

17.30 Kalcer Radomlje – Olimpija

nedelja:

13.00 Bravo – Celje

15.00 Mura – Maribor

17.30 Aluminij – Koper