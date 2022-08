V Romuniji zadnje evropsko dejanje Mariborčanov

V nadaljevanju preberite:

Evropske sanje slovenskega nogometnega prvaka Maribora so se končale v Cluju. V povratni tekmi zadnjega kvalifikacijskega sita za uvrstitev v konferenčno ligo je edini gol 180-minutnega dvoboja zabil stari znanec s slovenskih igrišč. Hrvat Lovro Cvek je po zgledu rojaka iz Dinamovega tabora Bruna Petkovića, ki je večer prej poskrbel za najlepši zadetek v kvalifikacijah za ligo prvakov, z evrogolom s pol škarjicami s 15 m premagal nemočnega gostujočega vratarja Menna Bergsna. Mariborčani si več v Cluju in tudi v evropskih kvalifikacijah ob nesrečnih okoliščinah (poškodbe in prodaje ključnih igralcev) tudi niso zaslužili. Posebnih analiz ne potrebujejo opravljati, v osmih tekmah oziroma 720 minutah so dosegli le dva gola, oba proti Šahtjorju in oba v gosteh. Strelec obeh golov je bil Roko Baturina. To je bila edina zmaga ob treh domačih neodločenih izidih, še štirikrat so izgubili s skupno razliko 2:5.