V Sesljanu želijo ohraniti selekcije mladih delfinov

Nogometna družina iz Sesljana se sooča s podobnimi težavami kot druga slovenska športna društva v Italiji. Upada namreč priliv otrok v klub, vse težje je tudi najti sponzorje. Renato Colja je predsedniško mesto zasedel julija letos, v klubu pa deluje že 23 let. Kljub težavam s sodelavci ohranja visoke ambicije v promocijski ligi, kamor je rumeno-modro moštvo letos izpadlo po treh sezonah igranja v elitni ligi Furlanije-Julijske krajine.

Prvi mož Sesljana je bil v preteklosti klubski odbornik, tajnik, športni direktor in podpredsednik, v prvem moštvu danes igra sin Erik, drugi potomec David se dokazuje v dresu Monfalconeja (Tržič) v elitni ligi. »Najbolj pereč problem je, da ne moremo sestaviti ekip v vseh starostnih kategorijah. Otrok je preprosto premalo, zato Alen Carli skupaj s trenerji v tej sezoni skrbi za selekcije dečkov do 11. leta starosti. Vse druge smo izgubili. Do lani smo imeli 120 otrok, zdaj jih je le še 50. V posamezni selekciji smo imeli zgolj deset ali dvanajst igralcev in tako ne moreš sestaviti resne ekipe, zato so fantje odšli v sosednje klube, pretežno v Vesno iz Križa ali v Tržič. Mi smo ekipo do 11 let združili z Mladostjo iz Doberdoba, poskusili bomo sestaviti tudi ekipi do 13 in 15 let. Tu še nismo obupali, potrebno bo še boljše povezovanje ali združevanje. To za zdaj prinaša dodatne stroške, saj jih moramo prevažati s kombijem trikrat na teden in za to potrebuješ tudi odgovorno osebo, kar seveda spet stane,« nas Renato Colja seznani z nogometno realnostjo v slikovitem turističnem kraju, ki je znan po mondenem naselju Portopicollo.