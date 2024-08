Arsenal navijačem pokvaril soboto, danes na delu tudi Vipotnik

Dve sezoni že nogometaši Arsenala izzivajo Manchester City, tudi v sezono 2024/25 so vstopili kot glavni kandidati za to, da končajo vladavino Manchester Cityja. Sobotnega izziva proti zaenkrat zelo dobremu Brightonu pa niso opravili z odliko, po vodstvu v prvem polčasu so na Emiratesu le remizirali z 1:1, v končnici so celo trepetali za zmago.

Arsenal se je ob koncu prestopnega roka okrepil, prišel je Mikel Merino, ki jo je na treningu po trku z Gabrielom takoj skupil in si lažje poškodoval ramo, manjkal bo teden ali dva, zato je dvoboj z Brightonom spremljal s tribune, podobno kot Raheem Sterling, ki je k topničarjem prišel na posojo iz Chelseaja, kjer na napadalca ne računajo več.

Nogometaši Arsenala so bili proti Brightonu favoriti, a izziv ni bil lahek, varovanci z 31 leti najmlajšega trenerja v premier league Fabiana Hürzelerja so imeli po dveh tekmah popoln izkupiček, premagali so tudi Manchester United. Arsenal je v prvem polčasu prek Kaia Havertza povedel, v prve pol ure so bili boljši nasprotniki in Nemec je kronal premoč v 38. minuti.

Gol Kaia Havertza je bil premalo za zmago Arsenala. Foto Benjamin Cremel/AFP

Kmalu po začetku drugega dela je sledil hladen tuš, Declan Rice je dobil nekoliko sporen drugi rumeni karton in topničarji so nadaljevali z desetimi možmi. Po uri igre je Joao Pedro zadel za, kot se je izkazalo, končnih 1:1 in po delitvi točk obe ekipi ostajata na vrhu angleške razpredelnice vsaj za nekaj ur. Bolj razočarani so lahko domačini, ki so imeli več zrelih priložnosti za zadetek, a so bili znova premalo učinkoviti.

V nadaljevanju sobotnega sporeda bo v Angliji v ospredju dvoboj West Hama in Manchester Cityja ob 18.30, ob 16. uri pa bo v drugoligaški druščini s Swanseajem proti West Bromu igral Žan Vipotnik.