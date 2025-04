V Zagrebu slovo, v Bratislavi vabilo

Slabe predstave nogometašev zagrebškega Dinama, ki v lovu na domačo šampionsko lovoriko osem kol pred koncem prvenstva za vodilnim Hajdukom zaostaja za osem točk, za drugouvrščeno Rijeko pa sedem, so botrovali odločitvi kluba o odstavitvi trenerja Fabia Cannavara. Na račun nekdanjega odličnega junaka in tudi enega ključnih mož med azzurri, ko so ti v Nemčiji 2006 osvojili naslov svetovnih prvakov, se že dolgo več tednov na Hrvaškem vrstijo kritike, sodu je izbil dno prepričljiv poraz (0:3) v Pulju proti domači Istri. Tako je 51-letni Italijan zdržal na klopi kultnega zagrebškega kluba le štiri mesece.

Nekdanji slovaški kapetan Marek Hamšik pripravlja velik spektakel. FOTO: Radovan Stoklasa/Reuters

Dinamo zdaj tako išče novega trenerja, med kandidati naj bi bil tudi celjski strateg Albert Riera. Cannavara pa je obenem vsaj malo razveselilo vabilo iz slovaške metropole – tam se bo 5. julija od nogometa uradno poslovil Marek Hamšik, dolgoletni reprezentant, ki se je predvsem uveljavil pri Napoliju. Med povabljenci na dogodek bodo tako nekateri italijanski asi in med njimi tako tudi Cannavaro. Na nacionalnem štadionu Opečnato polje, kjer je pred kratkim gostovala slovenska reprezentanca, se bodo zbrali nogometaši iz različnih klubov po Evropi, med njimi bo seveda tudi dolgoletni Hamšikov soigralec Martin Škrtel, nekoč steber Liverpoolove obrambe, zdaj športni direktor domače Trnave.