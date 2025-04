Sloviti Italijan v Zagrebu zdržal le dobre tri mesece

Kar je bilo le še vprašanje časa, se je tudi uresničilo. Italijan Fabio Cannavaro ni več trener nogometašev Dinama, ki jih je vodil od 29. decembra lani. Na 14 tekmah je dosegel zgolj sedem zmag in dva neodločena izida, ob tem pa je doživel pet porazov.

Po sobotnem polomu v 28. kolu hrvaškega prvenstva z 0:3 na gostovanju pri Istri 1961 so modri osem kol pred koncem sezone šele na tretjem mestu, pri čemer za vodilnim Hajdukom zaostajajo za osem točk, za drugouvrščeno Rijeko pa za sedem. Iz hrvaškega pokala so izpadli že v četrtfinalu, potem ko so jih z 1:0 izločili igralci Osijeka.

»Trenerju Cannavaru se iskreno zahvaljujemo za njegov velik trud, zavzetost in prijaznost ter mu želimo vse dobro na nadaljnji športni in življenjski poti,« so v sporočilu za javnost zapisali pri Dinamu, pri katerem so odpustili že tretjega stratega v tej sezoni, ki jo je na vroči zagrebški klopi začel Sergej Jakirović. Septembra ga je zamenjal Nenad Bjelica, konec leta pa ga je nasledil Cannavaro, ki je z Dinamom podpisal pogodbo do poletja 2026. Predvideva se, da je imel 51-letni Italijan pri zagrebškem klubu 1,5 milijona evrov letne plače

Vlogo začasnega trenerja bo prevzel dosedanji pomočnik Sandro Perković, ki bo Dinamo vodil do konca sezone.