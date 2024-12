Zagrebčani našli trenerja, prihaja legendarni Italijan

Nogometaši zagrebškega Dinama so po izredni seji izvršnega odbora kluba dobili novega trenerja. To je postal nekdanji italijanski reprezentant Fabio Cannavaro, ki je na stolčku zamenjal Nenada Bjelico. Ta je kot trener hrvaškega prvaka zdržal le dobre tri mesece, konec septembra je nadomestil Sergeja Jakirovića.

Za Bjelico so bili, kot je zapisala spletna stran kluba, usodni rezultati v hrvaški ligi, v kateri so Zagrebčani po jesenskem delu šele na tretjem mestu, sedem točk jim bežita Rijeka in Hajduk.

Bolje je šlo Osiječanu v ligi prvakov, kjer je do zdaj zbral osem točk, ekipa je pred tekmama z Arsenalom in Milanom še v položaju, da lahko upa na napredovanje v izločilne boje.

»Ker je osvojitev državnega prvenstva naš imperativ, nam pa letos v prvenstvu ne gre po načrtih, smo se odločili za spremembo, da padec zaustavimo,« je po izredni seji dejal športni direktor Dinama Marko Marić.

Cannavaro, klubu se bo pridružil 3. januarja, je bil kot igralec z Italijo svetovni prvak, kot trener pa je doslej večinoma deloval v Aziji, bil je tudi selektor Kitajske, od evropskih klubov pa je vodil le domača Benevento in Udinese.

Hajduk vodi Cannavarov rojak Gennaro Gattuso.