V zgolj 17 dneh je z Interjem proslavil še tretjo lovoriko

Med čakanjem na letošnji razplet v nogometni ligi prvakov se navijači milanskega Interja nostalgično spominjajo maja 2010, ko je njihovim ljubljencem uspel redek podvig. V pičlih 17 dneh so osvojili italijanski pokal, proslavili naslov najboljših v serie A in se po 45 letih čakanja povzpeli na evropski prestol. Junak sezone je bil napadalec Diego Milito s 30 goli v 52 nastopih, še posebno pa je zablestel v finalu lige prvakov: ob zmagi nad Bayernom z 2:0 je obakrat zatresel mrežo Münchenčanov.

Imenitno leto je Argentinec kronal z lovoriko za junaka finala LP, Uefinim priznanjem za klubskega igralca sezone in trofejo za najboljšega nogometaša italijanske lige. Kako mu je uspelo in komu pripisuje največ zaslug? Kdo iz njegove družine se mu je postavil na poti do prestola? Katera »nagrada« ga je opozorila, da je čas za umik? Kaj je delal po koncu kariere in kdo bi ga lahko nasledil?