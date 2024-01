Več kot 5000 km od Stožic, a na reprezentanco ni pozabil

V nadaljevanju preberite:

V obdobju, ko je nosil dres ljubljanske Olimpije, je argentinski Slovenec Andres Vombergar med navijači hitro postal zelo priljubljen. Ne le zaradi odličnega občutka za gol, Vombi je privržence »kupil« tudi s simpatično argentinsko slovenščino, odprtim značajem in predvsem predanostjo nogometu in slovenski reprezentanci. Tudi tokratnemu klicu selektorja Matjaža Keka se je z veseljem odzval in iz Združenih arabskih emiratov prišel na zbor premešane zasedbe za tekmo v ZDA.

»Zelo vesel sem, da sem spet v reprezentanci, z veseljem sem se odzval vabilu selektorja. Upam, da bomo to tekmo z Američani zelo dobro izkoristili vsi, ki smo tu in da bo selektor dobil kakšnega novega igralca, na katerega bo lahko računal. Prišel sem na zbor s ciljem, da uživam in da selektorja Keka spet opozorim nase,« je na druženju z novinarji uvodoma povedal v Buenos Airesu rojeni 29-letnik.

Ko je julija 2021 drugič zapustil vrste Olimpije, ga je pot prek mehiškega San Luisa vodila v San Lorenzo, argentinski klub, ki je svetovno slavo doživel zaradi papeža Frančiška, dolgoletnega navijača kluba iz barria Boedo v Buenos Airesu. Kot mnogi pred njim tudi Vombergar lani poleti ni mogel zavrniti donosne ponudbe iz arabskega sveta, odšel je k Al-Itihad Kalbi v Združene arabske emirate. »Od julija sem v ZAE. Na zadnjih tekmah sem dosegel nekaj zadetkov, redno igram, zdaj se zelo dobro počutim v tem okolju,« je pojasnil Vombergar, ki je na 12 tekmah za trenutno 11. ekipo državnega prvenstva v ZAE dosegel štiri zadetke in dve asistenci.