Večni derbi zgodaj, prvak Maribor najprej z Radomljami

Nogometna zveza Slovenije (NZS) je na Brdu pri Kranju izžrebala pare za novo sezono v Prvi ligi Telemach, ki se bo predvidoma začela 16. julija. Državni prvak Maribor bo v uvodnem krogu gostil Kalcer Radomlje, prvi večni derbi z Olimpijo pa bo v 4. krogu predvidoma 6. avgusta.

»Za nami je zelo razburljiva sezona, še ena od teh, ki se nam dogajajo v zadnjih letih, ko se odloča v zadnjih krogih. Imeli smo novega pokrovitelja, tudi druge, prvič smo vpeljali VAR na vseh tekmah, tudi kakovost nogometa je bila na višji ravni. Moramo pa delati na tem, da na igrišča privabimo večje število gledalcev. Pred nami je, upam, novo razburljivo prvenstvo, klubom, ki so se uvrstili v evropska tekmovanja, pa želim čim več uspeha,« je v uvodnem nagovoru dejal predsednik NZS Radenko Mijatović.

Temu je sledil žreb, pri katerem je pomagal nekdanji reprezentant Nejc Skubic. Ob delno delegiranem žrebu, saj imajo Celjani v prvih dveh krogih zaseden štadion, Mura pa je zaprosila, da ne igra doma v prvem krogu zaradi prenove zelenice, bo tako v uvodnem krogu povratnik med elito Gorica gostil Bravo, podprvak Koper bo gostil sežanski Tabor, Olimpija se bo merila z Muro, Domžale pa s Celjem.

Eden zanimivejših dvobojem uvodnega kroga bo med Olimpijo in Muro, ki pa se bo zaradi kazni NZS odvil brez prisotnosti gledalcev.

Pari 1. kroga Prve lige Telemach:

Maribor - Kalcer Radomlje

Gorica - Bravo

Koper - Tabor Sežana

Olimpija - Mura

Domžale - Celje

Na Brdu so podelili tudi nagrade najboljšim. Nagrado za najboljšega strelca Prve lige Telemach je dobil Ognjen Mudrinski, ki je v dresu Maribora dosegel 17 golov, zdaj pa je pred vrati prestopa v Celje. Za tretje mesto je nagrado dobila Olimpija, za drugo Koper, za prvaka pa Maribor. V razvrstitvi za fair play je tretje mesto zasedel Aluminij, drugo Bravo, prvo pa Domžale.

Ognjen Mudrinski je bil najboljši strelec lige. FOTO: Miloš Vujinović

Obelodanili pa so tudi nagrade Sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije, najboljši igralec lige je Mudrinski, najboljši trener Zoran Zeljković, ki je Koper pripeljal do pokalnega naslova in naslova državnega podprvaka, najboljši mladi igralec pa Tomi Horvat, ki je iz Mure že prestopil k Sturmu.

Najboljšo enajsterico sestavljajo vratar Ažbe Jug (Maribor), branilci Nemanja Mitrović (Maribor), Žan Žužek (Koper), Gregor Sikošek (Maribor) in Martin Milec (Maribor), vezisti Tomi Horvat (Mura), Kaheem Parris (Koper) in Antoine Makoumbou (Maribor) ter napadalci Mudrinski (Maribor), Lamin Colley (Koper) in Mustafa Nukić (Olimpija Ljubljana).