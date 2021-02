Velika izziva pred Verbičem in Stojanovićem

Na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu so izžrebali pare osmine finala evropske lige. Zagrebški Dinamo Petra Stojanovića bo igral proti Tottenhamu, kijevski Dinamo Benjamina Verbiča pa proti Villarrealu. Derbi osmine finala bo obračun Manchester Uniteda in Milana.



Zagrebčani, ki so se drugič v zadnjih treh letih uvrstili v osmino finala, se bodo merili s Tottenhamom, ki ga vodi Jose Mourinho. Ta še nikdar ni izpadel v pokalu Uefa ali evropski ligi. Doslej je dvakrat sodeloval v tem tekmovanju in obakrat zmagal. Prvič s Portom leta 2003, drugič pa z Manchester Unitedom 2017. »Moj učinek je dober. Doslej sem dvakrat sodeloval v tekmovanju, obakrat sem prišel do finala in obakrat zmagal,« je povedal Mourinho.

Favorita Tottenham in Manchester United

Trener Dinama Zoran Mamić je dodal, da se Zagrebčani veselijo tekme, da pa je še vprašanje, kje bo tekma zaradi koronskih omejitev v Angliji. »Poznamo tekmeca, nismo ga še podrobno analizirali, ampak glede na to, da gre za klub, ki igra v elitni angleški ligi in je pogosto na televiziji, smo si pogledali kar nekaj tekem in bomo dobro pripravljeni,« je dodal Mamić. Ta se je dotaknil tudi Mourinha. »On je med tremi najboljšimi trenerji na svetu. Toda igrala ne bova niti jaz niti on,« je poudaril Mamić.



Tottenham je ob Manchester Unitedu največji favorit za končno slavje sodeč po britanskih stavnicah. Sledijo jima Arsenal, Ajax, Villarreal in drugi, medtem ko imajo najmanj možnosti zagrebški Dinamo, Young Boys in Molde. Prve tekme bodo 11., povratne pa 18. marca. Četrtfinale bo potem 8. in 15. aprila, polfinale 29. aprila in 6. maja, finale pa bo v Gdansku 26. maja.



Pari osmine finala evropske lige :

Ajax - Young Boys Bern

Dinamo Kijev - Villarreal

Roma - Šahtar Donjeck

Olympiakos - Arsenal

Dinamo Zagreb - Tottenham

Manchester United - Milan

Slavia Praga - Glasgow Rangers

Granada - Molde

