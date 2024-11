Slovensko nogometno reprezentanco v prihajajočih dneh čakata še zadnji dve tekmi skupinskega dela evropske lige narodov. Slovenci, ki so še v igri za prvo mesto v skupini, se bodo v četrtek doma merili proti Norveški in v nedeljo v gosteh proti Avstriji. Cilj je poln izkupiček in prvo mesto v skupini, so samozavestni v slovenskem taboru.

Slovenija je letos v ligi narodov za uvod doma remizirala z Avstrijo (1:1) in nato premagala Kazahstan (3:0). V drugem ciklu je v gosteh sledil poraz proti Norveški (0:3) in še ena zmaga proti Kazahstancem (1:0).

Izbranci selektorja Matjaža Keka so tako po štirih krogih lige B skupine B3 pri sedmih točkah, kolikor jih imata še Avstrija in Norveška, Kazahstan pa je pri eni točki. Jasno je že, da Slovenija ne more biti več zadnja v skupini in se je s tem izognila morebitnemu neposrednemu izpadu v ligo C. Prvo mesto sicer vodi v ligo A, drugo v kvalifikacije za napredovanje v višji rang, tretje v kvalifikacije za obstanek.

»Res gre hitro, nekako smo že po enem mesecu spet zbrani. Nimamo veliko časa, v četrtek je že nova tekma in pričakujemo poln izkupiček, cilj nam je šest točk,« je uvodoma pred treningom v Nacionalnem nogometne centru na Brdu pri Kranju dejal Jan Mlakar.

Ta je z golom v 55. minuti odločil zadnjo tekmo v Kazahstanu: »Še posebej, ker potem nekaj časa ne bo reprezentančnega premora, bi bilo lepo zaključiti v dobrem slogu. Ne bomo veliko spreminjali, kar se tiče odnosa, priprave in vsega tega.«

Norvežani telesno močni

Slovenci so še povsem v igri za prvo mesto in neposredno napredovanje v ligo A, kar je za nogometaše dodatna motivacija, pravi Mlakar. »Lepo je, da se borimo za nekaj, da še ni vsega konec. Smo v super položaju, vse je v naših rokah. Igramo proti dobrim nasprotnikom, tako da bo veliko odvisno od nas. Moramo se dobro pripraviti, verjeti vase in biti kot eno, kot smo bili celo leto.«

Dvoboj proti Norveški bo v četrtek v Stožicah na sporedu ob 20.45, Slovenci pa bodo vnovič imeli močno podporo s tribun. Slovenska vrsta se je sicer z Norvežani 12-krat, proti njej je zabeležila dve zmagi, tri neodločene izide in sedem porazov.

Petar Stojanović se veseli razprodanih Stožic za obračun z Norvežani. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

»Veseli smo, da smo spet prišli sem in se spet vidimo. Na žalost se po tem zboru ne bomo videli kar nekaj časa, tako da moramo tokrat še bolj uživati in se najbolj pripraviti na obe tekmi. Vemo, da smo še v igri za prvo mesto, kar je seveda naš cilj. Vemo, da so Stožice razprodane, kar nam bo dalo dodatno energijo in želimo si zmage,« pa je dejal Petar Stojanović.

»Igramo proti dvema zelo kakovostnima nasprotnikoma. Norvežani so v prvi tekmi pokazali, da so tudi telesno zelo močni, tako da se moramo dobro pripraviti. Analizirali bomo vse slabe stvari, ki smo jih delali na Norveškem, in prepričan sem, da bomo pokazali eno dobro tekmo pred našimi navijači in da s to dodatno energijo nadaljujemo tam, kjer smo končali po evropskem prvenstvu z dobrimi rezultati,« je še dodal 29-letni nogometaš.

Z Avstrijo pa bodo Slovenci na Dunaju igrali v nedeljo ob 18. uri. S severnimi sosedi so se merili petkrat, ob zmagi in remiju imajo z njimi še tri poraze.

Slovenija je na lestvici Mednarodne nogometne zveze 52., Avstrija je 23., Norveška pa 48.