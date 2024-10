(VIDEO) Messi s tremi goli potopil Bolivijo

Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je poskrbel za blestečo predstavo v južnoameriških kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Pri zmagi s 6:0 proti Boliviji je Messi na stadionu Monumental v prestolnici Buenos Aires dosegel tri zadetke in podal še za dva. Navdušili so tudi Brazilci, ki so Peru premagali s 4:0.

Osemkratni dobitnik zlate žoge za najboljšega nogometaša na svetu je s tremi zadetki, z dvema podajama in nekaj svoje značilne ustvarjalnosti skozi celotno tekmo, na kateri je prevladovala ekipa Lionela Scalonija, spomnil, zakaj je prejel toliko nagrad.

Sedemintridesetletnik je v 19. minuti dosegel prvi gol za sinjemodre, ki so po dveh tekmah brez zmage znova našli pot do uspeha. Domače občinstvo na stadionu Monumental je bilo znova na nogah v 43. minuti, ko je Julian Alvarez sijajno podal do Messija, ta pa je nesebično podal Lautaru Martinezu za zadetek. Tri minute pozneje je Alvarez sam zadel, ko je Messi poslal žogo čez živi zid Bolivijcev, soigralec Jana Oblaka pri Atletico Madridu pa je zadel.

Tudi po odmoru Argentinci niso popustili, Thiago Almada je v 69. minuti dosegel četrti gol. Tik pred koncem (84., 86.) je Messi dodal še dva zadetka v dveh minutah in Argentinci so v mrežo tekmeca pospravili pol ducata golov.

Argentina je z 22 točkami po desetih tekmah na vrhu kvalifikacijske lestvice in ima tri točke prednosti pred drugouvrščeno Kolumbijo, ki je v novih dresih retro videza v čast stoletnice kolumbijske nogometne zveze v Barranquilli premagala Čile s 4:0. Slednji ostaja na zadnjem mestu lestvice.

Brazilija je z udobno zmago s 4:0 nad Perujem v Brasilii ublažila vse skrbi glede svojih možnosti za uvrstitev na svetovno prvenstvo 2026. Par enajstmetrovk (38., 54.), ki jih je uspešno izvedel nogometaš Barcelone Raphinha, sta petkratne svetovne prvake postavila na pravo pot.

Za tretji zadetek Brazilcev je poskrbel Andreas Pereira z izjemnim golom. FOTO: Adriano Machado/Reuters

Za tretji zadetek selecaa je v 71. minuti Andreas Pereira odlično zadel z volejem s škarjicami po podaji Luiza Henriqueja z desne strani. Henrique je dodal piko na i, zmaga pa je pustila Brazilijo na četrtem mestu s 16 točkami.

Paragvaj je povečal svoje možnosti za osvojitev enega od šestih mest v kvalifikacijah, ki neposredno vodijo na mundial, potem ko je napadalec Torina Antonio Sanabria dvakrat zadel pri zmagi z 2:1 nad Venezuelo. Urugvaj in Ekvador sta se razšla brez zadetkov.

Sredi novembra se bo Brazilija pomerila z Venezuelo, Argentina pa s Paragvajem.