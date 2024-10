Messi kot Tiger Woods in Michael Jordan, je najboljši vseh časov

Katalonski nogometni trener Pep Guardiola je znan po marsičem, tudi po tem, da se izogiba televizijskim intervjujem. Pravi, da ima govorjenja dovolj že na novinarskih konferencah, res pa je, da ob rednem druženju s sedmo silo Guardiola le redko razkrije kaj novega ali zanimivega.

Zato je bil nastop v televizijski oddaji Che Tempo Che Fa, ki jo vodi Fabio Fazio, še toliko bolj zanimiv. Ob Guardioli je bil tudi nekdanji soigralec pri Brescii Roberto Baggio, Španec se je izkazal z izvrstnim znanjem italijanščine, o Baggiu pa je povedal: »Skupaj sva igrala na koncu njegove kariere, ko je imel že načeto koleno, a je bil še vedno najmočnejši. Lahko si le mislim, kakšen je bil, ko je bil najboljši, še vedno ga povsod obožujejo.«

Beseda je nato v oddaji, ki je posvečena nogometni zgodovini, nanesla tudi na Johana Cruyffa: »Ne znam si predstavljati življenja in kariere brez Cruyffa. Naučil me je veliko v smislu taktike, še bolj pa mi je pomagal zrasti kot oseba. Bil je genij, unikaten, zaradi njega sem se zaljubil v nogomet.«

Katalonec še vedno ne želi govoriti o svoji prihodnosti v Manchestru. FOTO: Lee Smith/Reuters

Guardiola je zanikal, da je že sprejel odločitev o odhodu iz Manchestra, dejal je, da si mora za to vzeti čas za razmislek in da enako velja za mesto selektorja angleške reprezentance. Nato je na vrsto prišel Messi, o nogometašu, s katerim sta osvojila svet, je Guardiola dejal: »Zame ni dvoma, je najboljši vseh časov. Morda je to nespoštljivo do Peleja in Maradone, a verjamem v to. Več kot 15 let je ostal na vrhu nogometa, ko od blizu spremljaš takšno kariero, pomisliš na Michaela Jordana ali Tigerja Woodsa. Srečo imamo, da smo živeli v času Lea Messija, njegova igra je kot Sorrentinova Neskončna lepota.«

Za konec je Guardiola še dodal, da mu je v karieri najtežje voditi svoje moštvo proti Barceloni, ki ostaja na posebnem mestu v njegovem srcu, zato bi se ji tudi v letošnji sezoni rad izognil: »Ljubezen do Barcelone me na takšnih tekmah ubija.«