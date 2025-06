(VIDEO) Neymar z 'božjo roko' namesto gola prejel rdeči karton

Neymarjev poskus posnemanja Maradonove »Božje roke« se je v nedeljo končal klavrno: namesto gola si je prislužil rdeči karton, njegov Santos pa je na tekmi brazilskega prvenstva proti Botafogu izgubil z 0:1. Za nameček bi to lahko bil celo njegov zadnji nastop za matični klub, saj njegova pogodba velja le še ta mesec.

Ko se je obračun brez zadetkov bližal zadnjim petnajstim minutam, je Neymar v kazenskem prostoru skočil na odbito žogo in jo, kot je kasneje postalo očitno, z roko preusmeril v mrežo. Igralci Botafoga so ga nemudoma obkolili, poroča Reuters, sodnik Davi De Oliveira Lacerda pa mu je brez oklevanja pokazal drugi rumeni karton in ga poslal z igrišča. Za 33-letnega zvezdnika je bil to sicer prvi nastop v začetni postavi Santosa, odkar se je prejšnji mesec vrnil po poškodbi.

Prvi rumeni karton si je, kot navaja brazilski Globo, prislužil že v prvem polčasu, ker naj bi provociral navijače Botafoga. Vidno razočaran nad sodniško odločitvijo je Neymar, preden je zapustil igrišče, na tla odvrgel kapetanski trak. Da je bil večer za Santos še slabši, je Botafogo le štiri minute pred koncem zadel za zmago; strelec je bil Artur Victor Guimaraes.

Nekdanji zvezdnik Barcelone in Paris St Germaina se je kasneje prek družbenih omrežij opravičil tako ekipi kot navijačem. »Naredil sem napako, odpustite mi!« je zapisal. Dodal je: »Danes, če ne bi bil izključen, sem prepričan, da bi dobili tri točke. Te tri točke lahko pripišete meni!«

Spomnimo, Neymar se je januarja vrnil v Santos, kjer je naredil prve profesionalne korake, potem ko je krajši čas igral za savdski Al-Hilal. Pogodba s Santosom se mu izteče 30. junija. Rdeči karton pomeni, da bo moral izpustiti četrtkovo tekmo Santosa proti Fortalezi. Za Santos bo tako lahko znova zaigral le, če podaljša pogodbo, saj bo brazilska liga med 13. junijem in 13. julijem mirovala zaradi klubskega svetovnega prvenstva.

Neymarjeva vrnitev domov ni potekala brez težav. Potem ko si je oktobra leta 2023 na reprezentančni tekmi hudo poškodoval sprednjo križno vez in meniskus, se le počasi vrača v tekmovalni ritem. Njegov vpliv v tej sezoni je bil zaenkrat skromen: zaradi težav s fizično pripravljenostjo je izpustil sedem tekem, na štirih odigranih pa še ni prispeval ne gola ne podaje.

Santos se sicer spopada z velikimi težavami. Po enajstih odigranih tekmah zaseda skromno 18. mesto v brazilski ligi in se s sedmimi porazi očitno spogleduje z bojem za obstanek. Nedeljski rdeči karton še dodatno zapleta Neymarjeve načrte za vrnitev v brazilsko reprezentanco. Novi selektor Carlo Ancelotti ga namreč ni poklical na prihajajoči kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo proti Ekvadorju in Paragvaju, zato so njegove možnosti za ponovni vpoklic zdaj še manjše.