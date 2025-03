(VIDEO) Zaradi spora s sodnikom trenerju Lyona grozi sedemmesečna prepoved

Napet dvoboj med Lyonom in Brestom, ki so ga gostitelji dobili z 2:1, je zasenčil incident, zaradi katerega se trener Paulo Fonseca zdaj sooča z resnimi posledicami. Portugalski strateg je bil v sodnikovem dodatku izključen, potem ko je po odločitvi VAR-a, ki potrdil, da prekrška za najstrožjo kazen ni bilo, besno protestiral in se spustil v oster verbalni obračun s sodnikom Benoîtom Millotom.

Po prejetem rdečem kartonu je Fonseca besno krenil proti Millotu in, le nekaj centimetrov od njegovega obraza, začel nanj kričati, kar je nemudoma sprožilo posredovanje članov Lyonove ekipe. Med prvimi, ki so poskušali pomiriti situacijo, je bil kapetan Corentin Tolisso, a se Fonseca ni dal zlahka odvrniti. Posredovati so morali varnostniki in ga odpeljati z igrišča.

Po tekmi se je Fonseca opravičil in priznal, da je šel predaleč. »Nogomet včasih v nas prebudi najhujše. Tekma je bila izjemno naporna, Brest je fizično zelo močna ekipa, ki se zna braniti. To so bile za nas pomembne točke,« je dejal v izjavi za DAZN.

Disciplinska komisija pripravlja odločitev

Lyon trenutno zaseda šesto mesto na lestvici prve francoske nogometne lige. Zdaj pozornost seli na disciplinsko komisijo, ki bo odločala o morebitnih sankcijah za Fonseco. Njegovo vedenje je bilo označeno kot »ustrahovalno« in »grozeče«, in zna se zgoditi, da bo enainpetdesetletnik dlje časa odsoten s klopi velikana z Rone.

Njegovo vedenje je bilo označeno kot »intimidacijsko« in »grozeče«, kar bi lahko pomenilo dolgotrajno prepoved vodenja ekipe s klopi. FOTO: Jeff Pachoud/AFP

Podobni incidenti v preteklosti so privedli do strogih kazni. Na primer, predsednik Marseilleja Pablo Longoria je bil zaradi ostrih kritik sodnikov kaznovan s 15 tekem prepovedi. V primeru neposredne konfrontacije s sodnikom bi lahko bila kazen še strožja. Po pravilniku najmočnejše francoske lige lahko za »zastrašujoče ali grozeče vedenje« trener prejme do sedem mesecev prepovedi vodenja ekipe.

Pri Lyonu se zavedajo, da bi morebitna odsotnost trenerja lahko zamajala stabilnost ekipe, ki je v zadnjem obdobju pod njegovim vodstvom pokazala napredek. Fonseca je sicer šele pred kratkim prevzel Lyon in v petih tekmah dosegel tri zmage, vendar je njegov izbruh proti sodniku zdaj postavil pod vprašaj njegovo prihodnost na klopi francoskega velikana.

Reakcije iz ekipe in širše javnosti

Kapetan Alexandre Lacazette je po tekmi stopil v bran svojemu trenerju: »To je del nogometa. Vsi smo pod pritiskom. Seveda, take reakcije niso najboljše, ampak sodniške odločitve včasih sprožijo močna čustva.«

Znotraj ekipe so mnenja deljena – nekateri igralci izražajo razočaranje nad Fonsecinim vedenjem, drugi pa ga razumejo kot odraz strasti in želje po zmagi. V nogometni javnosti je incident sprožil širšo razpravo o pritiskih, s katerimi se soočajo trenerji, in o tem, ali bi morali imeti več podpore pri soočanju s stresnimi situacijami.

Fonseca je pred kratkim prevzel Lyon in v petih tekmah dosegel tri zmage. Njegov izbruh je pod vprašaj postavil njegovo prihodnost na klopi francoskega velikana. FOTO: Manon Cruz/Reuters

Fonseca je v opravičilu poudaril, da se zaveda neprimernosti svojega ravnanja in da bo sprejel odločitev komisije. A vprašanje ostaja – bo Lyon moral iskati (začasno) rešitev na trenerski klopi?