Dolžnik Raul Florucz v Ljudski vrt poslal šampionsko sporočilo

Nogometaši Olimpije so v 23. kolu 1. SNL naredili velik korak proti naslovu slovenskega prvaka. S prepričljivo igro in zmago z 2:0 so Celjanom vzeli praktično možnost ubranitve naslova (Celjani s tekmo več zaostajajo že za 6 točk) in si pred nedeljskim gostovanjem v Ljudskem vrtu do vrha napolnili samozavest po evropskem razočaranju. Ljubljančani bodo tekmo manj nadomestili v sredo v Domžalah, ko bo tudi jasno, s kakšno prednostjo bodo šli v tretji veliki derbi sezone: z devetimi točkami, sedmimi ali šestimi.

Raul Florucz, Olimpijina desetica, je bil glavni igralec dvoboja, ki je imel še enega mojstra, stratega v podobi trenerja Victorja Sancheza.

Celjski potop se je začel z izgubljeno žogo štoperja Lukasza Bejgerja na sredini igrišča pod pritiskom Marka Bresta. Florucz je potem le še izpeljal, kar je moral, matni pobeg, ki ga je začinil s preigravanjem in lepim golom. Bil je zelo podoben, kot ga je dosegel v Celju, ko je Olimpija prav tako zmagala (1:0). A tokrat je Florucz moral biti junak. Še bolj jasno je, kako hudo ga je polomil v Banjaluki.