Vihar okoli Mbappeja se ne poleže, spregovorila tudi mama Fayza

Kylian Mbappe se s Paris Saint-Germainom pogaja za novo pogodbo, je za Le Parisien povedala njegova mama Fayza Lamari. Francoski as je v zadnjih dneh ujezil klubsko vodstvo s številnimi intervjuji, v katerih je spregovoril o minulem poletju, ko naj bi zahteval prestop. Skoraj sočasno se je oglasil tudi predsednik madridskega Reala Florentino Perez, ki je namignil, da bi do premika lahko prišlo v zimskem prestopnem roku. Takrat lahko Mbappe namreč že podpiše pogodbo z Realom. Toda PSG s športnim direktorjem Leonardom očitno še lahko upa.



»Prav zdaj govorimo s PSG in vse je dobro. Sinoči sem govorila z Leonardom. Ena stvar je jasna: dal bo vse od sebe, do samega konca, za osvojitev lige prvakov. Mora pa biti srečen. Če je žalosten, je sposoben reči: 'Dovolj imam!' To pa pogosto govori. Pri Kylianu se lahko vse spremeni v enem dnevu,« je dejala mama Fayza.



Na zadnji dan poletnega prestopnega roka naj bi PSG zavrnil 200 milijonov evrov, kolikor je za usluge 22-letnega Parižana nudil madridski velikan. V francoski prestolnici se že dolgo časa trudijo, da bi Mbappeja pripravili do podpisa nove pogodbe, a najboljši mladi igralec SP 2018, s Francijo je osvojil tudi naslov svetovnega prvaka, ponudbe vztrajno zavrača. V zadnjih dneh so se njegove izjave pojavljale v številnih francoskih medijih, bojda brez vednosti klubskega vodstva. Za RMC Sport je denimo povedal, da je julija želel zapustiti PSG in zavrnil očitke, da je svojo željo izrazil šele po koncu prestopnega roka. Športni direktor Leonardo se je jezno odzval predvsem na izjave iz Realovega tabora, poleg Pereza sta o Mbappeju brez pretiranih zadržkov govorila tudi njegov reprezentančni soigralec Karim ​Benzema in trener kraljevega kluba Carlo Ancelotti.

Plačali bi ga celo bolje kot Messija in Neymarja

»V istem tednu smo videli, kako so nogometaš Reala, trener in zdaj predsednik govorili o Kylianu, kot da bi bil njihov igralec ... Takšne nespoštljivosti ne moremo trpeti,« je za L'Equipe dejal Leonardo in še dodal: »Kylian je igralec PSG in klub je povsem prepričan, da bo ta odnos trajal.«



Francoski mediji so celo poročali, da je vodstvo kluba pripravljeno Mbappeju pripraviti novo pogodbo, ki bi presegala celo tisti, ki sta ju s klubom sklenila argentinski in brazilski as Lionel Messi ter Neymar.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: