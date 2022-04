Vijolična izbira, Atletico ali Liverpool?

V nadaljevanju preberite:

V Mariboru znova vlada duh Zlatka Zahovića. Ključni tvorec Maribora, ki je v minulem desetletju dodobra stresel Evropo in s svojim igralnim konceptom uprizarjal težko razumljive sanjske podvige, je v velikem derbiju užival. »Pravi derbi, vrhunski derbi, kar je najpomembnejše, všečen zaključek,« je bil zadovoljen po tekmi, v kateri je najbrž bodoči prvak z enim samim strelom premagal večne zeleno-bele tekmece iz glavnega mesta. Zahović je prišel na svoj račun, kot tudi evforični in hitro pozabljivi vijolični navijači. Maribor gre proti 16. šampionski zvezdici po retro poti (in z retro junakom Ognjenom Mudrinskim), kot je igro vijoličnih slikovito opisal nekdanji odlični napadalec Novica Nikčević. Povrhu z voditelji, ki niso bili njegovi ideološki zavezniki, razen trenerja z bistrim nogometnim »klikom« Radovana Karanovića.