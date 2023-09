Vinčić z Oblakom v Rimu, predsednik Mijatović v Parizu

Drevi bo oživela Uefina liga prvakov, najmočnejše nogometno tekmovanje na svetu. Del prvega kola bo tudi nekaj slovenskih nogometašev, a tudi drugih uradnih oseb, ki jih je angažirala Evropska nogometna zveza. Jan Oblak bo z Atleticom gostoval v Italiji, Benjamin Šeško in Kevin kampl bosta gostovala v Švici pri ekipi Young Boys.

Enega od današnjih derbijev bodo nadzorovali slovenski sodniki, in sicer dvoboj med Laziem in Atleticom v Rimu. Glavni bo Slavko Vinčić, v vlogi »mahačev« bosta preživela večer Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, četrti sodnik bo Rade Obrenović, sodnik VAR bo Nejc Kajtazović.

Drugi derbi torkovega večera bo v Parizu, kjer se bosta pomerila PSG in Borussia Dortmund, Uefin delegat na tej tekmi bo predsednik NZS Radenko Mijatović. Dan zatem? Na sredinem derbiju med Bayernom in Manchester Unitedom bo delil pravico švedski sodnik Glenn Nyberg, Uefin delegat bo generalni sekretar srbske nogometne zveze Jovan Šurbatović.